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Курс доллара на сегодня, 10 апреля 2017: прогноз экспертов - новые санкции США вернут рубль в 1998 год

Опубликовано 09.04.17 23:47 Курс доллара на сегодня, 10 апреля 2017: прогноз экспертов - новые санкции США вернут рубль в 1998 год

Курс валют на сегодня, 10 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 10 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 апреля 2017 составляет 56,92 руб., курс евро на сегодня равен 60,56 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам экспертов, внесенный на рассмотрение в Конгресс США законопроект о новых антироссийских санкциях способен сильно повлиять на курс рубля и стабильность российской экономики. Этот законопроект подразумевает целый ряд новых ужшкммт санкций против физических и юридических лиц, инвестирующих в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов. Специалисты отмечают, что документ фактически запрещает крупные вложения в ценные бумаги всех без исключения российских нефтегазовых компаний.

Новые ограничительные меры могут полностью прекратить финансирование всех проектов "Газпрома", в том числе "Северный поток -2" и "Силу Сибири": в случае принятия законопроекта под санкции попадут инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше 1 млн долларов. 

Эксперты подчеркивают, что бегство иностранцев из российского госдолга обрушит котировки облигаций федерального займа и приведет к резкому росту стоимости займов для российского правительства. Кроме того, оно может привести к резкому падению курса рубля.

"Курс в последние несколько месяцев рос именно благодаря усилиям заграничных игроков, которые конвертировали валюту для инвестирования в российские активы", - цитирует Finanz аналитика eToro в России и СНГ Михаила Мащенко.

В свою очередь, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин считает, что одобрение законопроекта может привести к повторению сценария взрывной девальвации рубля 1998-го, 2008-го и 2014 годов.
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