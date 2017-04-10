Курс доллара на сегодня, 10 апреля 2017: прогноз экспертов - новые санкции США вернут рубль в 1998 год

Курс валют на сегодня, 10 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 10 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 апреля 2017 составляет 56,92 руб., курс евро на сегодня равен 60,56 руб.

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По словам экспертов, внесенный на рассмотрение в Конгресс США законопроект о новых антироссийских санкциях способен сильно повлиять на курс рубля и стабильность российской экономики. Этот законопроект подразумевает целый ряд новых ужшкммт санкций против физических и юридических лиц, инвестирующих в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов. Специалисты отмечают, что документ фактически запрещает крупные вложения в ценные бумаги всех без исключения российских нефтегазовых компаний.

Новые ограничительные меры могут полностью прекратить финансирование всех проектов "Газпрома", в том числе "Северный поток -2" и "Силу Сибири": в случае принятия законопроекта под санкции попадут инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше 1 млн долларов.

Эксперты подчеркивают, что бегство иностранцев из российского госдолга обрушит котировки облигаций федерального займа и приведет к резкому росту стоимости займов для российского правительства. Кроме того, оно может привести к резкому падению курса рубля.

"Курс в последние несколько месяцев рос именно благодаря усилиям заграничных игроков, которые конвертировали валюту для инвестирования в российские активы", - цитирует Finanz аналитика eToro в России и СНГ Михаила Мащенко.

В свою очередь, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин считает, что одобрение законопроекта может привести к повторению сценария взрывной девальвации рубля 1998-го, 2008-го и 2014 годов.