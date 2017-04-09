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Умер Анри Волхонский, автор песни "Город золотой" (ВИДЕО)

Опубликовано 09.04.17 09:56 Умер Анри Волхонский, автор песни "Город золотой" (ВИДЕО)

На момент смерти поэту был 81 год.

В возрасте 81 год скончался поэт Анри Волохонский, автор стихотворения "Рай" ("Над небом голубым есть город золотой..."). Об этом  пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники.

Известно, что он умер во сне в ночь на субботу, 8 апреля.

Как отметил известный российский музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, Волохонский благодаря своему творчеству навсегда останется в истории музыки.

"Человек, который написал такую гениальную песню, должен остаться в истории русской ужшкммт музыки навсегда. Лучше этой песни я в жизни не слышал и не пел ничего", — сказал он ТАСС.

Анри Волохонский родился в Ленинграде 19 марта 1936 года. Он окончил химико-фармацевтический институт, а в конце 1950-х начал писать стихи, песни и пьесы, публиковался в самиздате. В СССР было опубликовано только одно его произведение — басня "Кентавр" в журнале "Аврора" в 1972 году.

В 1973-м он уехал в Израиль, спустя 12 лет переселился в немецкий Мюнхен, где работал редактором отдела новостей на "Радио Свобода". С 2004 года Волохонский проживал в поселке Рексинген близ города Хорб.
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