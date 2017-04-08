«Муть говорят»: Comedy Club спародировал программу с Дианой Шурыгиной

Пусть говорят» посвятили Диане Шурыгиной целых пять серий, в результате чего стала героиней народного фольклора.

В новом выпуске Comedy Club на ТНТ вышла пародия на историю Дианы Шурыгиной в «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. В пародии программа называется «Муть говорят», героиню зовут Алина Давалова, а ведущего — Андрей Махалов.

Роль ведущего передачи исполнил Гарик "Бульдог" Харламов, а жертву изнасилования Алину Давалову - Тимур Батрутдинов, которую ведущий представил, как «девушку, с которой случилось то, о чём она не могла подумать. Если бы она могла подумать, с ней бы этого не случилось».

Остальные резиденты "Комеди клаб" сыграли родственников главных героев ужшкммт выпуска и негодующих экспертов, требующих время от времени то застрелить безнравственную девушку, то снять с нее трусы и "трахнуть".

Как призналась героиня пародии, она пригласила в однокомнатную квартиру лишь самых близких друзей - 135 человек, среди которых были одни парни.

"И вы все сидели дома и выпивали алкоголь?" - спросил "Малахов". "Нет, вы что, были еще наркотики. Ничего не предвещало беды", - ответил ведущему шоу "Муть говорят" Батрутдинов в роли юной нимфоманки.

Резиденты "Камеди клаб" не обошли стороной и мем, который породила Диана Ш. "Укоры взрослых, насмешки ровесников. Роковая ночь, изменившая всю жизнь. Как жить дальше, если дальше жить, то как? Все это произошло потому, что мораль современного российского общества находится на дне. Извините, на донышке", - заключил Харламов, показав знаменитый жест девушки.

Напомним, «Пусть говорят» посвятили Диане Шурыгиной целых пять серий. В результате 17-летняя девушка, пережившая изнасилование, стала героиней народного фольклора — про нее снимают клипы, делают мемы и пишут песни.