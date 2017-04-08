СМИ стали известны подробности о планах на жизнь у террориста Джалилова

За месяц до теракта Акбар приехал в родной город Ош в феврале 2017 года в отпуск, однако его родственники не заметили никаких изменений в его поведении.

Младший брат предполагаемый петербургского террориста Акбарджона Джалилова Ахрор в интервью РБК рассказал о чем мечтал его брат.

Так, по его словам, за месяц до теракта Акбар приехал в родной город Ош в феврале 2017 года, где поделился с родителями своими планам на жизнь. Как отмечается, он хотел достроить дом на родине в 2017 году, после чего окончательно переехать обратно в Киргизию и жениться.

«Он был у нас 10–15 дней. Хотел отдохнуть, дальше ужшкммт вернуться на работу. Пока жил у нас, никуда особо не выходил. Играл в компьютерные гонки, увлекался машинами», — вспомнил Ахрор последний приезд брата.

Ахрор также рассказал, что в поведении брата никаких изменений не заметил. По его словам, Акбарджон вел себя как обычно. «Акбар не читал намаз, не ходил на пятничную молитву. В феврале по приезде вообще ни разу не ходил в мечеть, я не заметил, чтобы он как-то изменил поведение», — уверил Ахрор. Он также рассказал, что не видел в доме никакой подозрительной литературы, ничего необычного не было обнаружено и на домашнем компьютере, которым пользовался Акбар.

Эту же информацию подтвердил РБК тети Акбара. При этом его классная руководительница Фатима Кадыржанов охарактеризовала Акбарджона как самого спокойного мальчика в классе и среднего по успеваемости ученика​. Акбарджон увлекался футболом, физкультурой, информатикой и русским, учил стихи, по химии и физике у него были двойки.

Корреспонденты редакции также выяснили, что в 2011 году, уехал в Петербург — устроился в автосервисе. Тогда же он получил гражданство России. Как рассказал Ахрор, связь с родственниками он поддерживал по телефону. Помимо этого, он ежегодно ездил в отпуск в Ош​ к родным, но в 2015 и 2016 годах прервал эту традицию, так как по словам младший брат, он проходил службу в российской армии.

«Я его спрашивал, когда он приехал в этом феврале: «Где ты был все это время?» Акбар ответил, что служил в российской армии», - сказал Ахрор, однако у них нет никаких данных для подтверждения этой информации.

Младший брат также рассказал, что Акбар предлагал брату по исполнении 18 лет поехать в Петербург работать в суши-баре из-за «хорошей зарплаты». По воспоминаниям брата, он каждый месяц пересылал домой 10–15 тыс. руб., потом, когда стал су-шефом, — 15–20 тыс. руб.