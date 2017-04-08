YouTube возмущен ВИДЕО плясками двух у Вечного огня (ВИДЕО)девушек

После того, как на Ютуб появилось скандальное ВИДЕО, "танцовщицам" придется объясняться уже с сотрудниками полиции.

Две студентки устроили танцы у Вечного огня славы погибшим в Великой Отечественной войне в городе Горячие Ключи Краснодарского края в пятницу, 7 апреля, вечером. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

Свои пляски они записали на видео, которое опубликовали в Instagram. Однако поступок девушек возмутил пользователей Сети, которые обрушились на них с жесткой критикой. В результате они удалили запись и публично принесли свои извинения.

"Извините, конечно, но у меня ужшкммт прадедушка воевал и погиб на войне! Это ничтожество танцует на памятнике, который посвящен людям, отдавшим свои жизни за мир. Думаете, они этого заслужили?" - возмутился в комментариях один из пользователей.

Тем не менее "танцовщицам" придется объясняться уже с сотрудниками полиции. Полиция установила личности нарушительниц, началась проверка. Их действия могут охарактеризовать как осквернение монумента.

YouTube ВИДЕО: пляски двух девушек у Вечного огня возмутили Сеть