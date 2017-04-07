"Быдло наше, родное": победитель «Битвы экстрасенсов» Свами Даши спровоцировал скандал в самолете (ФОТО)

Певица Афина назвала Свами хамом и чудовищем, так как он вел себя вызывающе, заботясь исключительно о собственном благополучии.

Победитель 17 сезона шоу "Битва экстрасенсов" Свами Даши спровоцировал скандал на борту самолета. На действия экстрасенса в своем Instagram пожаловалась петербургская певица Афина.

По ее словам, она не узнала звезду скандально известного шоу. Более того назвала Свами хамом и чудовищем, так как он вел себя вызывающе, заботясь исключительно о собственном благополучии.

На опубликованном видео (сейчас оно удалено из ее аккаунта) запечатлен отворачивающийся ужшкммт от камеры экстрасенс, в то время как Афина жестко критикует Даши. В свою очередь сам экстрасенс пытается воздействовать на стюардессу. Однако бортпроводница магическим вибрациям не поддалась, потому как в результате конфликта победу праздновала Афина.

Артистка рассказала, что она уступила своё место в самолёте семье с грудным младенцем, сама же она села на свободный ряд. После этого к ней подсел Даши и в грубой форме потребовал от девушки освободить кресло, так как он будет спать на этом ряду, пишет "КП". После отказа мужчина вызвал старшего бортпроводника, однако та признала правоту девушки в данной ситуации и предложила мужчине или остаться на своём первоначальном месте, или покинуть борт самолёта.

"Бывают автохамы, но еще бывают самолетные хамы, ну типа быдло наше....родное...и тошнит от таких товарищей. Ну чтобы было понятнее: я свое место отдала семье с грудным ребенком, а сама села на свободный ряд, через 15 минут это чудовище (человеком,тем более мужчиной не назвать) нагло село на место и сказал типа идите барышня на, я здесь буду спать! Выражаю человеческую благодарность Настюше с того борта!! Итог....огорчил до тошноты, что, увы, есть еще такие, и ушел на свое место!!! Позор таким нелюдям!!! Может, кто-то знает то чудовище? Простите но эмоции зашкаливают, поэтому так подробно описала. Ну а мы полетели домой, йохууууууу, с Богом и да пребудет он с нами в такой святой праздник!!!" – восстановила ход событий петербургская артистка.