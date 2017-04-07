Ученые рассчитали калорийность человеческого мяса и раскрыли неожиданное свойство каш

Археолог рассчитал полную калорийность человеческого тела. Джеймс Коул подсчитал калорийность каждого его кусочка, если съедать человека полностью.

Археолог рассчитал полную калорийность человеческого тела, чтобы показать: наши предки ели друг друга не из кулинарного интереса, а скорее по социальным мотивам. Данные были опубликованы в журнале Scientific Reports. Выдержки из него приводит "Газета.ру".

Используя данные о химическом составе человеческого тела, археолог Джеймс Коул подсчитал калорийность каждого его кусочка. Если съедать тело полностью, от мышц до костей ужшкммт и кожи, то можно получить около 144 тыс. килокалорий. Наиболее калорийна жировая ткань — в ней содержится до 50 тыс. калорий. Из печени можно получить 2600 килокалорий — дневную норму для взрослого мужчины. И, тем не менее, человек целиком содержит меньше половины калорий, содержащихся в одной только скелетной плоти коровы.

Как показали расчеты, человек оказался гораздо менее калорийным, чем его возможные "конкуренты" на роль главного блюда на столе неандертальца. В среднем, взрослый мужчина "содержит" в себе около 32 тысяч килокалорий, что является нормальным значением для животных "средних" размеров, таких как бобры, косули или барсуки, отмечает РИА Новости.

С другой стороны, кабаны и крупные рогатые копытные животные способны дать охотнику в 10-20 раз больше питательных веществ – от 200 тысяч килокалорий для диких лошадей и 980 тысяч килокалорий для первобытных быков. Мясо мамонтов содержало в себе в 100 раз больше килокалорий, чем мышцы человека или неандертальца. Даже если учитывать жир, костный мозг и другие съедобные части тела, племя из 25 неандертальцев могло прожить на мясе и жире одного человека всего полдня, тогда как один мамонт, бык или шерстистый носорог могли кормить племя на протяжении как минимум 10 дней или даже целого месяца.

Охота на людей не имеет особого смысла, если есть возможность охотиться на мамонтов, бизонов и других крупных животных, считает Коул. Теория о том, что древние люди рассматривали друг друга как источник питательных веществ, не выглядит убедительной за исключением периодов сильного голода.

Между тем другое исследование, проведенное американскими учеными, в очередной раз подтвердило пользу каши для человеческого организма. Ежедневное включение этого блюда в свой рацион способно продлить жизнь, сообщает телеканал "360".

Диетологи проследили за питанием и состоянием здоровья более 400 добровольцев и выяснили, что любители каш живут дольше, а их организм лучше сопротивляется негативному внешнему воздействию и болезням. Наиболее полезными кашами ученые назвали гречку, овсянку и коричневый рис. При запорах диетологи советуют налегать на ячневую кашу и перловку. Для укрепления кишечника хорошо подходит манка.