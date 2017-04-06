Порошенко обвинил Россию в «провинциализме»

Украинский лидер заявил, что главная задача России — дестабилизировать Украину.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления 10-м Киевском форуме «Старые конфликты и новые динамики: стратегии для изменяющегося мира».заявил, что Россия является «провинциальным государством» из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на сайт украинского лидера.

По словам Порошенко, присоединение Крыма к России и создание самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе является проявлением «российского провинциализма», который «бьет по основным принципам порядка, стабильности и процветания».

«В то время, когда современная Украина полагается на гражданское общество, Россия подавляет свое. Украина, которая ужшкммт демонстрирует прогресс на пути реформ и демократии, является экзистенциальной угрозой для Москвы», — подчеркнул Порошенко.

Украинский президент добавил, что украинцы «всегда смотрели на мир сквозь призму универсальных идей освобождения, свободы, уважения человеческого достоинства и верховенства права». Порошенко заявил, что главная задача России — дестабилизировать Украину. По его мнению, Россия намерена "поместить" Украину в "мир, которым управляют олигархи, которые заинтересованы только в том, чтобы иметь власть и получать удовольствие от власти".

По его мнению, именно в этом и отличается Украина и Россия.

Крым стал российским регионом после прошедшего в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вступление в состав Российской Федерации. Референдум состоялся после госпереворота в Киеве.