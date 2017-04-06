Ученые: к Земле летит астероид-убийца

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 19 апреля 2017 года.

Специалисты NASA предупредили о сближении с Землей 19 апреля потенциально опасного астероида 2014 JO25. Диаметр небесного тела, по различным оценкам, составляет 1−1,5 километра. Оно пройдет на расстоянии около 1,8 миллиона километров от нашей планеты, что составляет приблизительно 4,57 дистанции до Луны, передает телеканал "360".

К потенциально опасным ученые относят все астероиды, поперечник которых превышает 100 метров, а сближение с Землей — не более 19,5 расстояний от нее до Луны.

Объекты такой величины, как 2014 JO25, не приближались к нашей планете с 2004 года, когда мы ужшкммт благополучно разминулись с астероидом 4179 Toutatis. В следующий раз космический странник посетит окрестности Земли в 2091 году.

"Это один из десяти известных астероидов, когда-либо проходивших так близко к Земле", - пояснил итальянский астрофизик Джанлука Мази, который помог определить орбиту этого астероида. Его цитирует "Обозреватель".

Предыдущим небесным телом, которое пролетало так близко от Земли, был астероид 4179 Toutatis, который в 2004 году пролетал на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли.