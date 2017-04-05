Сбербанк резко снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам и сберегательным сертификатам.

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк с 4 апреля снизил ставки по вкладам в рублях и сберегательным сертификатам на 0,30-1,05%. Как сообщает ТАСС, максимальная процентная ставка по вкладам базовой и онлайн линейки в рублях снизилась на 0,55% и находится на уровне 6,10% (на сроках 3 мес. - 6 мес.).

Причинами для изменения послужили снижение 27 марта ключевой ставки ЦБ и рыночный тренд на снижение процентных ужшкммт ставок по вкладам вследствие резкого замедления инфляции, которое может привести к достижению цели Банка России по инфляции в районе 4% уже летом этого года.

Банк России 24 марта впервые с сентября 2016 года снизил ключевую ставку - на 25 базисных пунктов, до 9,75% годовых. Регулятор объяснил снижение тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжаются снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.

По каким вкладам Сбербанк снизил ставки?

Изменения коснулись размещений на все сроки – от трех месяцев до трех лет. Ранее с 1 апреля Сбербанк отменил прием самого доходного сезонного дистанционного вклада «Новый уровень» со ставкой до 7,7% годовых. По остальным снижение составило 0,3-1,05% в зависимости от суммы и срока вложений, уточняют "Ведомости".

Теперь максимальная ставка розничного вклада, открытого в отделении Сбербанка, составляет 5,6% годовых , а дистанционно – 6,1%. Обе ставки назначаются при размещении на 3-6 месяцев не менее 700 000 руб.

Максимальная ставка сертификата опустилась с 8,2% до 7,55% годовых. Такой доход Сбербанк теперь предлагает по бумагам на сумму от 100 млн руб. и сроком 91-180 дней.

Последний раз Сбербанк снижал рублевые ставки 15 февраля. Тогда снижение было незначительным – 0,05-0,25%.

Максимальная ставка по вкладам в Сбербанке и других банках РФ упала до 8,02%

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде марта 2017 года снизилось до 8,02% годовых, сообщается в материалах ЦБ РФ, пишет "Интерфакс".

В первой и второй декадах марта максимальная ставка составляла 8,05%. Такого значения она достигла в первой декаде февраля, потом во второй декаде несколько снизилась - до 8,04%, в третьей декаде выросла до 8,07%. Среднее значение максимальной ставки достигало уровня 8,05% в первой декаде сентября 2011 года.

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших розничных банков служит ориентиром для рынка: регулятор не рекомендовал банкам привлекать вклады по ставке на 3,5% выше средней максимальной, иначе банк становился объектом специального внимания органа банковского надзора.