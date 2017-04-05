В теракте в метро Петербурга погиб чемпион России по рукопашному бою

При взрыве в метро Петербурга 3 апреля погиб 25-летний чемпион города по кикбоксингу и чемпион России по рукопашному бою Денис Петров.

Денис Петров, чемпион России по армейскому рукопашному бою и чемпион Петербурга по кикбоксингу, погиб в результате взрыва в подземке Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в соцсети на странице спортивного клуба, где занимался 26-летний Петров.

Он работал тренером по рукопашному бою. В день страшной трагедии он ехал в метро на тренировку, передает РЕН-ТВ.

В самой организации, где работал Денис Петров, подтвердили информацию о его гибели.

"Он ехал на тренировку в метро, но так ужшкммт и не доехал. Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее", — рассказала Лайфу коллега погибшего спортсмена Алёна.

Денис Петров имел титулы чемпиона России по армейскому рукопашному бою, чемпиона Санкт-Петербурга и Ленинградской области по рукопашному бою, был обладателем коричневого пояса по кёкусинкай каратэ, а также воином-спортсменом первой степени.

Как писал Topnews, взрыв прогремел 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Теракт унес жизни 14 человек, еще 49 получили ранения и находятся в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Установлена личность предполагаемого террориста-смертника - 22-летний Акбарджон Джалилов.