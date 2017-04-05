Курс доллара на сегодня, 5 апреля 2017: рубль перестал реагировать на плохие новости - эксперты

Курс валют на сегодня, 5 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 5 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 5 апреля 2017 составляет 56,55 руб., курс евро на сегодня равен 60,24 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 5 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 54,69 руб. при покупке и 57,81 руб. при продаже Сбербанком, курс евро на 5 апреля 2017 равен 58,33 руб. и 61,83 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Борис Хейфец считает, что ужшкммт сегодня рубль может продолжить вчерашнюю тенденцию, однако, по его словам, нацвалюта скоро просядет, хотя и получит шанс небольшую восстановительную коррекцию.

Он отметил, что, по мнению ряда биржевых аналитиков, курс рубля сейчас перестал реагировать на плохие новости последних дней, таких как снижение стоимости нефти и теракт в Санкт-Петербурге.

"Все это не сильно повлияло на российскую валюту. По сути, это еще одно подтверждение силы рубля. Я думаю, что определенный уровень равновесия действительно достигнут, и нацвалюта достаточно крепкая.", - цитирует профессора "Российская Газета".

Эксперт отмечает, что в настоящее врем на рынке царит торговля в формате "кери-трейд" - торговля спекулянтов на разнице валютных курсов. Он уверен, что масштабы этих операций перекрывают факторы, которые могут негативно повлиять на рубль.

"Рубль сразу же начнет масштабнее реагировать на плохие новости, как только деньги спекулянтов с российского рынка уйдут. Правда вот, наступит ли этот момент, учитывая все еще довольно высокую ставку Центрального банка? К тому же повышение ставок на зарубежных рынках все равно, если и будет, то разрыв в доходности сократит не сильно", - добавил Хейфец.