"Мама запрещала с мальчиками танцевать": Лавров ответил Тиллерсону на утку про танго

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о "танцах с Россией".

По итогам переговоров руководителя Министерства иностранных дел России с главой МИД Киргизии журналисты попросили Сергея Лаврова прокомментировать слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что он "готов танцевать танго с Россией, но не с Лавровым". Министр отметил, что и сам не готов с ним танцевать, но, если Тиллерсон хочет научиться, МИД РФ готов ему помочь.

Ранее, как писал Topnews, издание Politico сообщило, что Тиллерсон во время неформального обеда в ходе встречи глав МИД стран НАТО в ответ на реплику одного из ужшкммт коллег об отношениях РФ и США заявил, что танцевать танго с Россией можно и "вы даже можете что-то выиграть за счет этого, но очевидно, что вы не можете танцевать с Лавровым, потому что ему танцевать не позволено".

"Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать", — заявил Лавров в ответ на просьбу прокомментировать слова Тиллерсона. Его цитирует РИА Новости.

Лавров позже добавил, что слышал о подобном "разговоре" в рамках встречи глав МИД стран НАТО. "Если это так, если Рекс Тиллерсон чувствует, что он еще не со всеми может танцевать, ну, мы готовы помочь. Человек он очень опытный, уверен, что научится быстро", — сказал глава МИД РФ.

После встречи с киргизским коллегой у Сергея Лаврова намечена встреча с Рексом Тиллерсоном в Москве, на которой планируется обсудить проблемы Ближнего Востока, Европы и ряда регионов, которые можно разрешить только при взаимодействии между Россией и США, пишет Лайф.