Российский президент Владимир Путин утвердил закон, согласно которому вводится запрет на денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В случае, если иностранное государство вводит запрет в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, то трансграничный перевод может пройти только через оператора, который подконтролен российскому юридическому лицу, отмечается ужшкммт в принятых поправках в закон "О национальной платежной системе".
Такие ограничения затрагивают только переводы, проводимые без открытия банковского счета. Информация о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.
Отметим, что закон вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.