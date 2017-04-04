Путин подписал запрет на перевод денег через иностранные системы на Украину

Соответствующие ограничения касаются только переводов, проводимых без открытия банковского счета.

Российский президент Владимир Путин утвердил закон, согласно которому вводится запрет на денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В случае, если иностранное государство вводит запрет в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, то трансграничный перевод может пройти только через оператора, который подконтролен российскому юридическому лицу, отмечается ужшкммт в принятых поправках в закон "О национальной платежной системе".

Такие ограничения затрагивают только переводы, проводимые без открытия банковского счета. Информация о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.

Отметим, что закон вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.