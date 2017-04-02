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Уникальное YouTube ВИДЕО игры 15-летнего Месси "взорвало" Интернет

Опубликовано 02.04.17 13:42 Уникальное YouTube ВИДЕО игры 15-летнего Месси "взорвало" Интернет

Футбольный клуб "Барселона", в составе которого Лионель Месси начинал свою спортивную карьеру, опубликовал на Ютуб ВИДЕО, на котором показал одну из первых игр спортсмена.

Футбольный клуб «Барселона» выложил на Youtube небольшую нарезку моментов игры с участием своей главной звезды – аргентинского нападающего, пятикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. На видео запечатлен Месси в 15-летнем возрасте, выступающий за «молодежку» «Барсы» в сезоне 2002/03.

Этот сезон стал единственным для Месси в каталонской академии. И провел Лионель его в одной и той же команде. Всего через год, а именно 16 октября 2004 года, Месси дебютировал за первую команду "Барселоны" в дерби против "Эспаньола".

Ну а первый мяч ужшкммт за "сине-гранатовых" Лионель провел 1 мая 2005 года в матче с "Альбасете", уточняет "РГ". Аргентинец стал самым молодым игроком в истории каталонского клуба, которому удалось забить во встрече чемпионата Испании. На тот момент Месси было 17 лет 10 месяцев и 7 дней.

Как отмечают специалисты, уже тогда техника обращения с мячом молодого таланта заметно выделяла его среди сверстников.

Всего за несколько дней ранее нигде не публиковавшееся видео собрало свыше 420 тысяч просмотров.

YouTube ВИДЕО с 15-летним Месси "взорвало" Сеть
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