В последний раз Евтушенко попадал в больницу в августе 2015 года.

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние врачи оценивают как тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на заявление жены поэта Марии Новиковой.

"Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу. Могу только сказать, что это не плановое обследование", - сказала супруга Евтушенко.

Напомним, что в последний раз Евтушенко попадал в больницу в августе 2015 года. В декабре 2014 года у Евтушенко было сотрясение мозга, а летом 2013 года поэт перенес операцию: ему ужшкммт ампутировали правую ногу.

Евгению Евтушенко 84 года. Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.