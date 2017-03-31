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Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США

Опубликовано 31.03.17 20:40 Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США

В последний раз Евтушенко попадал в больницу в августе 2015 года.

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние врачи оценивают как тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на заявление жены поэта Марии Новиковой.

"Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу. Могу только сказать, что это не плановое обследование", - сказала супруга Евтушенко.

Напомним, что в последний раз Евтушенко попадал в больницу в августе 2015 года. В декабре 2014 года у Евтушенко было сотрясение мозга, а летом 2013 года поэт перенес операцию: ему ужшкммт ампутировали правую ногу.

Евгению Евтушенко 84 года. Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.
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