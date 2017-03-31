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Курс доллара на сегодня, 31 марта 2017: прогноз экспертов на апрель - курс валют будет непредсказуем

Опубликовано 31.03.17 14:26 Курс доллара на сегодня, 31 марта 2017: прогноз экспертов на апрель - курс валют будет непредсказуем

Курс валют на сегодня, 31 марта 2017: официальный курс евро впервые с 2015 года опустился ниже 60 рублей, а курс доллара — ниже 56 рублей.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 31 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 31 марта 2017 года составляет 56,37 руб., курс евро на сегодня - 60,59 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 31 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 54,84 руб. при покупке и 57,96 руб. при продаже банком, курс евро на 31 марта 2017 равен 58,85 руб. и 62,35 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Официальный курс доллара на 1 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара расчетами на выходные и понедельник опустился ужшкммт на 42 копейки и составил до 55,96 рубля. Таким образом, официальный курс опустился ниже 56 рублей впервые с июня 2015 года.

Курс евро понижен на 78 коп. — до 59,81 руб., также опустившись почти до двухлетнего минимума.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова констатирует, что на курс рубля в апреле 2017 года повлияет публикация официальной статистики по инфляции и иным макроэкономическим показателям России за март, а также, что особенно важно, данные по ВВП России и объему промышленного производства за первый квартал 2017 года.

"Данные будут иметь краткосрочное значение для обменного курса рубля. По всей видимости, рубль на положительных данных по ВВП и объему промышленного производства может еще больше укрепиться, пробив даже сопротивление в 55 руб. за доллар, но если данные окажутся хуже ожиданий рынка, то рубль может прекратить рост", - сказала эксперт.

В России же совет директоров Центробанка соберется на очередное заседание 28 апреля, и пока аналитики не могут сказать наверняка, будет ли на этом заседании принято решение о дальнейшем снижении процентной ставки. 

"Полагаю, что до конца апреля доллар будет торговаться в коридоре 55−60 рублей за доллар, а евро — на уровнях в 58−62 рублей. В среднесрочном периоде стабильность рубля будет зависеть как от цены на нефть, так и от макроэкономических сигналов, посылаемых валютному рынку реальным сектором экономики", — цитирует Мильчакову Reuters.
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