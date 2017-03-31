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Фигурист Плющенко объявил о завершении карьеры (ВИДЕО)

Опубликовано 31.03.17 14:17 Фигурист Плющенко объявил о завершении карьеры (ВИДЕО)

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко завершил карьеру.

34-летний знаменитый фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко официально принял решение больше не выступать. Последним прокатом Плющенко было выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи. По его итогам спортсмен получил свою вторую золотую олимпийскую медаль (первая — в одиночном разряде в Турине-2006), сообщает Лайф.

В соревнованиях одиночников в Сочи-2014 принять участие из-за травмы спины он не смог. Помимо двух побед ужшкммт на Олимпиадах в активе фигуриста три золота чемпионатов мира и семь — чемпионатов Европы.

В телеинтервью "Матч ТВ" Плющенко заявил, что официально завершает карьеру и посвятит себя тренерской работе в собственной академии фигурного катания.

"Что касается меня, то я не поеду в Корею (на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчане — ред.) как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте", — заявил фигурист.

Плющенко еще может оказаться в Пхенчане, но уже в качестве тренера. По словам фигуриста, сейчас он занят работой в собственной академии.

"Посмотрим на спортсменов, с которыми я работаю. Если все получится, может быть, поедем в Пхенчан", — сказал фигурист.
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