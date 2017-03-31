1 апреля, День смеха: розыгрыши, шутки, история праздника (ФОТО, ВИДЕО)

Читайте в обзоре TopNews подробности предстоящего праздника и подборку смешных розыгрышей на 1 апреля.

1 апреля 2017 - День смеха

1 апреля 2017 года отмечается праздник, посвященный самым положительным эмоциям человека — смеху. Традиционно этот день становится рекордсменом в году по числу розыгрышей.

На 1 апреля дети разыгрывают родителей, а те — их. Школьники шутят над учителями, а подчиненные над шефом. И даже самые острые шутки в этот день не причиняют обид, так как это Праздник Смеха. В данном разделе несколько веселых розыгрышей, способных поднять ужшкммт настроение и удивить.

1 апреля, День смеха: история праздника

Существует несколько версий происхождения этого праздника. Считается, что День дурака зародился в Древнем Риме. Здесь праздновался день Глупых в честь Бога смеха. Вот только знаменательный день отмечался римлянами в феврале.

По другим версиям праздник зародился еще в Древней Индии, там день 31 марта выделяли и отмечали шутками.

Однако более распространённой версией считается то, что праздник был создан в XVI веке в Европе. В 1582 году Папа римский Григорий XIII утвердил положение о переходе на Григорианский календарь исчисления дней. Тем самым празднование Нового года перенеслось с 1 апреля на 1 января. Однако некоторые люди по устоявшейся традиции продолжали отмечать начало Нового года по старому Юлианскому календарю. Таких жителей стали разыгрывать и высмеивать, их называли «первоапрельскими дураками».

Розыгрыши на 1 апреля 2017

Этот розыгрыш лучше всего проводить с человеком, очень трепетно относящимся к чистоте своих вещей и внешнему виду. Нужно смешать таблетку «Пургена» и немного нашатырного спирта, в результате получится раствор красно-розового цвета. Его наливают в чашку и при удобном случае «случайно» выливают на несчастного разыгрываемого. Можно сделать вид, что это был вишневый сок, который, как известно, плохо отстирывается. Спустя несколько секунд пятна исчезнут, так как нашатырь выветривается.

Можно разыграть людей в метро. Для этого нужно войти на одной из остановок в вагон и, чуть подождав, подойти к кнопке вызова машиниста. Далее следует сделать вид, как будто нажимаешь на нее и громко сказать: "Две колы и гамбургер, пожалуйста, в вагон под номером...". А потом спокойно дожидаться следующей остановки, на которой сообщник должен войти и громко спросить: "Кто заказывал две колы и гамбургер?" Получив оплату, сообщник должен выйти. Как только поезд тронется, нужно снова подойти к кнопке вызова и громко произнести: "До конечной без остановок, пожалуйста".

У каждого в коллективе есть парни, которые, так или иначе, подкалывают «слабый» пол. Вот, на мой взгляд, этот прикол как раз для них. Берем валентинку, красивенько разрезаем ее посредине на две части. Подписываем: «Найди свою половинку!» и незаметно подкладываем на стол, в верхнюю одежду (карман), может быть в сумку. Туда, где найдет наша жертва за короткий срок. Ну, думаю тут понятно, что половинки подкладываем одному полу (двум парням или двум девушкам). Особенно будет смешно, если зрителями будет весь отдел.

Для этого розыгрыша потребуется молодая супружеская пара. Они сидят дома, окна выходят во двор. В комнате созданы все условия, как будто бы идет вечеринка (свет или цветомузыка). Окна открыты, играет громко музыка (днем). Цель: группе друзей разыграть друга, который не знает ту супружескую пару. Предварительно его зовут в этот двор, мол, все на квартире собираются на вечеринке. Когда разыгрываемый приходит, ему говорят, что в той квартире вечеринка, пока не все собрались, но там есть очень красивая девушка. С ней парень (чей-то друг), который пытается ее завоевать, но она ему отказывает. Все это время наша пара должна стоять у окна и изображать легкую ссору. Нужно коротко объяснить, чтобы разыгрываемый поднялся, позвонил, объяснил парню, что тот лишний, и что теперь «его очередь» завоевывать даму. Когда радостный парень поднимается, звонит в дверь, ему в ходе короткого разговора показывают паспорт со штампом.

Следущий розыгрыш требует в качестве реквизита одну катушку цветных ниток и умение держать себя в руках (т. е. сохранять серьезный вид хотя бы в течение некоторого времени). Одеваемся празднично и нарядно, катушку ниток крепим изнутри к лифу платья либо карману или лацкану пиджака, а кончик ниточки аккуратно выводим иголкой наружу. На работе или в гостях подходим к начальнику или коллеге, желательно в тот момент, когда он находится в кругу знакомых, и с самым невинным видом говорим: «Снимите у меня, пожалуйста, ниточку с пиджака!» При этом можно кокетливо улыбаться. И вот, мужчина заботливо и усердно пытается снять с вашей одежды злополучную ниточку, которая все тянется и тянется... По мере осознания розыгрыша, можно весело смеяться и кричать: «С первым апреля!»

Эта шутка на 1 апреля подойдёт для большой кампании людей. Для того, что бы проделать этот розыгрыш нам понадобятся воздушный шарик, заводные часы, иголка и сумка. Заводим будильник и прикрепляем к нему иголку. Далее поближе кладём шарик и будильник с иголкой. Надо положить сумку в людном месте. Вы или кто-то другой говорите, что в сумке мина или бомба. Когда будильник прозвенит — шарик лопается.

Для следующего розыгрыша понадобится:

1. миска с водой (желательно пластмассовая);

2. швабра;

3. человек, которого будем разыгрывать (желательно девушка);

4. стул или лестница;

5. помещение (с минимумом предметов);

Сначала берем миску с водой, залезаем на табурет или лестницу и прислоняем миску к потолку. Далее зовем разыгрываемого и просим подпереть миску шваброй (заранее оставленной неподалеку)к потолку. Слезаем с табурета или лестницы, уходим и забираем с собой (табурет/лестницу), оставляем человека на едине с немеющими руками и миской воды у потолка. Далее на выбор либо наблюдаем, либо снимаем видео. Ждем когда наша жертва не выдержит и отпустит миску. Поздравляем с первым апреля уже мокрого разыгрываемого.

Классикой жанра на 1 апреля является розыгрыш с обработкой мыла бесцветным лаком для ногтей.

1 апреля: розыгрыши на День смеха. ВИДЕО