YouTube шокирован ВИДЕО падения тополя на КамАЗ, убившего водителя и пассажира

Ютуб ВИДЕО трагического инцидента запечатлела камера видеонаблюдения.

На Левобережной улице в Ростове-на-Дону произошла трагедия: тополь упал на проезжавший по дороге КамАЗ. В результате погибли 34-летний водитель и его 56-летний пассажир. Спасателям пришлось вытаскивать их из расплющенной деревом кабины пришлось с помощью специального оборудования.

На опубликованных в Сети видеокадрах запечатлено, как высокое дерево сначала кренится, а затем падает на дорогу как раз в тот момент, когда ужшкммт по дороге проезжает самосвал. При этом ствол тополя падает прямо на кабину КамАЗа, от чего машина уходит влево и останавливается на тротуаре:

По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будет установлен ответственный за территорию, на которой росло дерево, а также причины его падения.

YouTube ВИДЕО: рухнувший в Ростове-на-Дону на КамАЗ тополь убил водителя и пассажира