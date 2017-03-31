Депутат: миллионы россиян останутся без пенсий из-за балльной системы

По данным СМИ, россиянам стали все чаще отказывать в пенсии по старости.

По информации издания "Мои года", сотням россиян в прошлом году власти отказали в выплате пенсии, несмотря на достижение пенсионного возраста. Как сообщалось ранее, с 2015 года страховая пенсия по старости назначается при соблюдении трех условий: возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; наличие необходимого страхового (трудового) стажа; достаточная величина индивидуального пенсионного коэффициента (балла). При этом издание подчеркивает, что третье ужшкммт условие фактически отменяет первые два.

Так, если раньше для ухода на пенсию по старости достаточно было иметь пять лет трудового стажа, то с 2015 года продолжительность официального стажа ежегодно увеличивается на один год, и так будет до 2024 года включительно. В 2016 году обязательный стаж составлял 7 лет, в 2017 году потребуется уже 8 лет. С 2025 года для назначения пенсии нужно будет иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Отмечается, что в 2016 году в Йошкар-Оле 62% отказов в назначении страховой пенсии было вызвано нехваткой пенсионных баллов, и это при наличии пенсионного возраста и необходимого трудового стажа.

По мнению журналистов, количество отказов в назначении пенсии по старости будет расти с каждым годом. С 1 января 2015 года пенсия по старости назначается при величине индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла) не менее 6,6, с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 30 в 2025 году.

Для выхода на пенсию в 2016 году, кроме пенсионного возраста и необходимого стажа нужно было иметь 9 пенсионных баллов, в 2017 году их уже должно быть 11,4, в 2018-м — 13,8, и так по нарастающей.

Нехватка пенсионных баллов стала следствием теневой занятости. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются с официальной оплаты труда: чем выше "белая" зарплата, тем выше пенсионный балл.

К примеру, в Республике Марий Эл 14 тысяч человек получают официальную зарплату ниже МРОТ, то есть менее 7,5 тысяч рублей. В том случае, если "белая" зарплата этих 14 тысяч человек не увеличится, то они могут официально работать и до 80 лет, но на страховую пенсию так и не заработают. Впрочем, социальную пенсию они получат при достижении 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин, но она будет еще меньше, чем их нынешняя зарплата.

В 2016 году в Саратовской области отказали в назначении страховой пенсии по старости 396 жителям. В Иркутской области на пенсию не заработали 470 человек.

По мнению специалистов, балльная система начисления пенсий способна породить социальные стрессы и привести к резкому обострению социальной ситуации в стране, уверен член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин. Депутат уверен, что условия балльной системы могут привести к лишению пенсий миллионы людей.

"К 2025 году (а это уже близко) людям надо будет наработать не менее 30 баллов, чтобы выйти на пенсию. При этом за год дается не больше 2 баллов, а 1 балл дается, если человек отработал на МРОТ. Причем зарплатой считается именно та, с которой были отчисления в Пенсионный фонд. Это означает, что если у человека была минимальная зарплата, то ему необходимо иметь 30 лет стажа. Если зарплата составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа", - цитирует Олега Шеина "Росбалт".

Как подчеркнул, депутат, опасность системы заключается в структуре работников, сложившейся в нашей стране.

"Из 78 млн работников отчисления в Пенсионный фонд осуществляют только 45 млн. Ну, и еще есть около 2,5 млн предпринимателей. То есть 30 млн человек не являются плательщиками. По мере достижения пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, многие неожиданно для себя поймут, что пенсии они и близко не увидят", - добавил депутат.