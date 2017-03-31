Индексация пенсий в 2017 году в России, последние новости: с 1 апреля повышение пенсий составит 1,5%

Индексация пенсий в 2017 году в России для неработающих пенсионеров: подробности предстоящего повышения пенсии в России с 1 апреля 2017 читайте в обзоре TopNews.

Индексация пенсий в 2017 году в России по старости, последние новости сегодня: 1 апреля 2017 года российским пенсионерам проиндексиркют пенсию на 1,5%

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ПФР, с 1 апреля 2017 года в России будут проиндексированы пенсии. Размер индексации составит 1,5% пенсии. Повышение затронет как выплаты по государственному пенсионному обеспечению, так и и социальные выплаты работающим и неработающим пенсионерам. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2017 году в России в итоге ужшкммт составит 8 742 рубля (102,4% к прожиточному минимуму пенсионера).

Индексация пенсий с 1 апреля 2017 года в России производится в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, составившего за прошлый год 1,015, поэтому именно на такой коэффициент и будут повышены пенсии.

По информации ПФР отмечают, что инвалиды I группы и дети-инвалиды являются особой категорией получателей. Пенсия этой категории граждан составит 12 082 рублей.

Повышение пенсий с 1 апреля 2017 года в России хатронет выплаты граждан, пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф и пенсии членов их семей, вторые, государственные, пенсии инвалидов, участников Великой отечественной войны, вдов, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторые другие категории.

"Категорий получателей пенсий по гособеспечению довольно много и размер пенсий у них индивидуален", - говорится на сайте пенсионного фонда.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров доиндексируются с 1 апреля на 0,38%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 655 рублей - 159,9% к прожиточному минимуму пенсионера.