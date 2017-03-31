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Курс доллара на сегодня, 31 марта 2017: в апреле доллар вырастет до 60 рублей - прогноз экспертов

Опубликовано 31.03.17 08:15 Курс доллара на сегодня, 31 марта 2017: в апреле доллар вырастет до 60 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 31 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 31 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 31 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 31 марта 2017 года составляет 56,37 руб., курс евро на сегодня - 60,59 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 31 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 54,84 руб. при покупке и 57,96 руб. при продаже банком, курс евро на 31 марта 2017 равен 58,85 руб. и 62,35 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова констатирует, что ужшкммт в глазах многих валютных трейдеров рубль все еще остается нефтяной валютой. Однако пока удается избежать краткосрочной сильной зависимости рубля от нефтяных цен, хотя такая связь сохраняется на средне- и долгосрочных временных интервалах.

Эксперты полагают, что в таком контексте рубль в апреле будет довольно волатильным и подверженным влиянию противоречивых тенденций, оставаясь в диапазоне 56-59 рублей за доллар.

По словам Мильчаковой, из всех причин произошедшего существенного укрепления рубля, пожалуй, самой важной является снижение процентной ставки Банком России вкупе с низкими инфляционными ожиданиями участников рынка.

"Мы ожидаем, что в апреле уровень в 56 рублей за доллар может оказаться сильным уровнем сопротивления для рубля. Вероятно, дальше рубль не будет готов укрепляться. Ведь цена на нефть Brent с начала марта понизилась почти на 7% на фоне неопределенности со сроками действия соглашения ОПЕК и независимых производителей нефти о сокращении ее добычи", - цитирует Мильчакову "Российская Газета".

При этом  в российском Минфине заинтересованы в покупке дешевых долларов для пополнения стабилизационных фондов государства, что может сыграть против дальнейшего роста курса рубля к доллару и даже вывести американскую валюту на краткосрочный период на уровень в 60 рублей за доллар.

"В целом мы ожидаем, что доллар в апреле может колебаться в коридоре 56-59 рублей за доллар", - добавила аналитик.
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