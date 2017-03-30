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В Петербурге женщина умерла после зверского изнасилования четырьмя бомжами

Опубликовано 30.03.17 13:29 В Петербурге женщина умерла после зверского изнасилования четырьмя бомжами

Неизвестную женщину лет 40-50 жестоко изнасиловали извращенным способом.

Тело полураздетой женщины со следами, характерными для изнасилования, обнаружили в нежилом доме на Васильевском острове в Петербурге. По подозрению задержали четверых, пишет Фонтанка.ру.

Около десяти часов вечера 29 марта в полицию позвонил мужчина 36 лет и рассказал, что в доме №89 на 14-й линии лежит тело человека. Приехавшие на место полицейские на первом этаже заброшенного здания обнаружили мертвую женщину лет 40-50 на вид, которая, как выяснилось, являлась ужшкммт бездомной. В ходе проверки места происшествия сотрудники полиции выяснили, что женщина без определенного места жительства скончалась в результате многократных изнасилований в извращенной форме

Подозреваемых задержали в том же здании. Это трое мужчин в возрасте от 29 до 49 лет (в их числе оказался и звонивший) и женщина 57 лет. Ни у кого из них нет работы и места жительства.

Задержанных доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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