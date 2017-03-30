Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

На 89-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике, советский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов.

Скончался академик Алексей Абрикосов, советский и американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года. Ему было 88 лет. Об этом сообщил «Эху Москвы» бывший министр образования Дмитрий Ливанов.

Абрикосов являлся академиком Российской академии наук, а также членом Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества. В 1991 году он уехал в США, где преподавал в Университете Иллинойса и в Университете штата Юта. В 1999 году ученый принял американское гражданство.

В своих исследованиях ученый обнаружил сверхпроводники второго типа, а также открыл ужшкммт эффект линейного квантового магнитного сопротивления. В 2003 году Абрикосов, совместно с Виталием Гинзбургом и Джеймсом Леггеттом, получил Нобелевскую премию за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».