Авария на МКАД 30 марта 2017: фура разорвала пополам рейсовый автобус (ВИДЕО)

Авария на МКАД 30 марта 2017 произошла на внешней стороне 18 километра Московской кольцевой автодороги.

ДТП на МКАД 30 марта 2017: фура разорвала автобус пополам

Рано утром 30 марта 2017 года на 18-м километре Московской кольцевой автодороги произошла серьезная авария: в результате столкновения грузовика и автобуса маршрута №665, пассажирский транспорт оказался буквально разорванным пополам.

"Рейсовый автобус следовал без пассажиров, в результате случившегося никто не пострадал", - цитирует "Вечерняя Москва" источник в пресс-службе государственного унитарного предприятия Мосгортранс. При этом отмечается, что произошел разлив топлива.

В результате аварии ужшкммт на 19-м километре МКАД было ненадолго затруднено движение. Сейчас осложнений на этом участке не отмечается, автомобили едут свободно, уточняет РИА Новости со ссылкой на информационный центр департамента транспорта города Москвы.

Авария на МКАД с фурой 30 марта 2017 ВИДЕО