Авария на МКАД 30 марта 2017: фура разорвала пополам рейсовый автобус (ВИДЕО)
Опубликовано 30.03.17 12:40
Авария на МКАД 30 марта 2017 произошла на внешней стороне 18 километра Московской кольцевой автодороги.
ДТП на МКАД 30 марта 2017: фура разорвала автобус пополам
Рано утром 30 марта 2017 года на 18-м километре Московской кольцевой автодороги произошла серьезная авария: в результате столкновения грузовика и автобуса маршрута №665, пассажирский транспорт оказался буквально разорванным пополам.
"Рейсовый автобус следовал без пассажиров, в результате случившегося никто не пострадал", - цитирует "Вечерняя Москва" источник в пресс-службе государственного унитарного предприятия Мосгортранс. При этом отмечается, что произошел разлив топлива.
В результате аварии ужшкммт на 19-м километре МКАД было ненадолго затруднено движение. Сейчас осложнений на этом участке не отмечается, автомобили едут свободно, уточняет РИА Новости со ссылкой на информационный центр департамента транспорта города Москвы.