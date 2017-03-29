Apple разочаровала фанатов, развеяв мифы о новом iPhone 8

Пресс-служба американской корпорации Apple раскрыла некоторые детали новинки iPhone 8.

Появилась официальная информация про iPhone 8, опровергающая все слухи‍. В частности, всплыла, информация от сотрудников Foxconn, которые уже видели новинку и удивлены мифам о ней, пишет Лайф.

Один из работников Foxconn поделился с изданием iDrop News информацией об iPhone 8, что позволяет точнее оценить характеристики нового смартфона. Оказалось, что внешний вид устройства будет более традиционным — загнутый экран в этом году не предусмотрен, только 2.5D-стекло и безрамочный дизайн.

Заднюю крышку теперь планируют выполнить ужшкммт из металла, чтобы снизить риски поломки при падении. Сканер отпечатка в этом году будет установлен рядом с камерой устройства, так как встроить его в дисплей не удалось.

Прототипы датчика отпечатков в дисплее iPhone уже существуют, но сотрудник Foxconn уточнил, что они до сих пор не работают достаточно быстро и точно, чтобы попасть в серийное производство. Напомним, что ранее источники сообщили о подобных проблемах в прототипах Samsung Galaxy S8, где также пришлось переместить сканер назад, когда его работа в рамках дисплея оказалась слишком медленной.

Также пресс-служба американской корпорации Apple раскрыла некоторые детали новинки iPhone 8. На официальном уровне впервые озвучены характеристики смартфона. Модель на рынке выпустят под названием iPhone Edition. Иные названия в компании назвали фейком, передает "ЦарьградТВ".

Также сообщается, что телефон не получит заднюю панель из стекла. Такую изюминку озвучивали со ссылкой на источники ранее. Сейчас в компании признают, такая идея рассматривалась, однако стекло посчитали слишком хрупким. В результате панель решено изготовить из металла. Кстати, сканер отпечатков перенесут как раз на заднюю панель смартфона. В кнопку его решили не встраивать.