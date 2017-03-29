YouTube ВИДЕО: кассир супермаркета избила вооруженного пистолетом грабителя

На Ютуб ВИДЕО запечатлено, как отважная женщина сумела обратить в бегство вооруженного преступника.

В Москве отважная сотрудница одного из супермаркетов не побоялась вступить в схватку с вооруженным налетчиком и обратить его в бегство.

Как видно на опубликованном Ютуб ВИДЕО, злоумышленник в маске ворвался в подсобное помещение, где кассир пересчитывала выручку. Однако женщина не испугалась пистолета и вступила в драку с нападавшим. В итоге сотруднице удалось вытеснить преступника из служебного помещения и запереть за ужшкммт ним дверь, после чего грабителю пришлось скрыться.

Как сообщает телеканал "360", инцидент произошел 2 января, а задержать подозреваемого, 44-летнего жителя Калужской области, правоохранителям удалось только в марте.

YouTube ВИДЕО: сотрудница магазина обратила вооруженного пистолетом грабителя в бегство