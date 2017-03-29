Какой сегодня праздник: 29 марта 2017 года отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

29 марта отмечается сразу несколько праздников. Среди них Тележный день и День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России.

Какой сегодня праздник: День специалиста юридической службы в ВС России

Ежегодно 29 марта в нашей стране отмечается профессиональный праздник, объединяющий военных юристов России. Указ о создании праздника "День специалиста юридической службы" был подписан российским президентом 31 мая 2006 года. А впервые в войсках РФ официально отмечался этот праздник в 2007 году.

Главной целью создания праздника "День специалиста юридической службы" можно назвать возрождение и развитие воинских традиций нашей страны, а также ужшкммт повышение престижа военной службы. Правительство осознало, что своим трудом эти люди, безусловно, заслужили того, чтобы иметь собственный праздник.

На сегодняшний день военные юристы занимаются вопросами правового регулирования всех видов деятельности в структурах Вооруженных сил России - это вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры, органов военной юстиции. Также они осуществляют контроль реализации и соблюдения всех нормативных правовых актов в рамках ВС. К компетентности военных юристов относится и защита прав военнослужащих, определенных соответствующими документами.

Для военных юристов установлены воинские звания с приставкой " юстиции " . Высшим воинским званием для военнослужащих, имеющих военно-учетную специальность юридического профиля, является звание генерал-полковника юстиции.

И традиционно в свой профессиональный праздник все специалисты юридической службы ВС РФ получают поздравления от руководства и коллег, а наиболее отличившиеся награждаются государственными наградами, воинскими званиями, памятными подарками и благодарностями.

Какой народный праздник сегодня, 29 марта: Тележный день

День памяти мученика Саввина Еропольского, из Египта III века. Весь день следовало хлопотать с телегой. Нужно было наладить оглобли, колеса закрепить и вообще починить, подновить.

Об этом есть поговорка: " На Саввина сани покинь, телегу подвинь " . И это было справедливо, ведь разъезжать по зимнему пути в это время становилось совершенно невозможно.

О погоде этой поры говорили так: : " Крути - не крути, зима, морозь - не морозь, а весна уже вошла в свои права " . Становилось так тепло, что ежели солнышко не припекало, все равно ручьи-ручейки журчали в полную силу.

Радовались, если весь Саввин день выдавался теплый, ведь тогда теплой же обещала придти и весна.