Курс валют на сегодня, 29 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 29 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 марта 2017 составляет 56,93 руб., курс евро на сегодня равен 61,81 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 29 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,74 руб. при покупке и 55,74 руб. при продаже банком, курс евро на 29 марта 2017 равен 60,37 руб. и 63,87 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Борис Белкин не исключает укрепления курса ужшкммт рубля сегодня, 29 марта 2017, на фоне вчерашнего роста цен на нефть. Однако, по его словам, это укрепление может закончится именно сегодня, и причиной тому послужат несколько факторов.

"Во-первых, данные по запасам нефти в США, которые будут опубликованы как раз сегодня. И, как считают многие, вполне возможно повторение сценария прошлой недели, когда рост запасов вызвал пусть кратковременное, но снижение цен на нефть и, соответственно, ослабление рубля", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Второй момент, по словам Белкина,также играет против национальной валюты, а заключается он в грядущей публикации статистики по ВВП Нового Света. По его словам, сейчас на рынке присутствуют позитивные ожидания по этому поводу, что в свою очередь, укрепит доллар.

"Все это может снивелировать налоговая неделя. И тут уже вопрос масштабов - что окажется сильнее: объемы покупок компаниями рублей для выплаты налогов или динамика экономических показателей из США", - сказал Белкин.

Пока же российская валюта следует за нефтью, которая накануне подорожала до 51,88 доллара за баррель марки Brent на ожиданиях продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи и опасениях перебоев с поставками из Ливии из-за приостановки работы нефтепровода.