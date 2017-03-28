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СМИ: Германия нашла повод бойкотировать ЧМ-2018

Опубликовано 28.03.17 21:58 СМИ: Германия нашла повод бойкотировать ЧМ-2018

Ранее бойкотировать чемпионат мира 2018 года призывал Пётр Порошенко.

Немецкие политики подняли вопрос о бойкотировании чемпионата мира по футболу 2018 года в связи с несоблюдением гражданских прав в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Deutsche Welle.

«Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира. Неблагоприятная ситуация с общей безопасностью и соблюдением прав человека может привести к тому, что многие ужшкммт футбольные болельщики предпочтут не ехать в Россию на турнир», — заявил зампредседателя правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС Михаэль Фукс.

Примечательно, что Фукс не исключил, что данная позиция связана с несогласованным митингом, который прошёл в Москве на прошлой неделе. Он также напомнил, что пересмотр места проведения чемпионата — исключительно в компетенции ФИФА.

Отметим, что ранее бойкотировать чемпионат мира 2018 года призывал Пётр Порошенко. В ответ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что турнир в России войдет в историю мирового футбола как один из лучших.

А на днях официальный представитель российского МИД Мария Захарова предположила, что зарубежные СМИ постараются навредить имиджу организаторов мундиаля.
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