Курс доллара на сегодня, 28 марта 2017: эксперты назвали три причины для покупки рубля

Курс валют на сегодня, 28 марта 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 28 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 28 марта 2017 составляет 57,02 руб., курс евро на сегодня равен 61,96 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 28 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 55,74 руб. при покупке и 58,86 руб. при продаже банком, курс евро на 28 марта 2017 равен 60,37 руб. и 63,87 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, рубль явно ужшкммт настроен пробить отметку 56,00, и его готовность подтверждается сразу несколькими факторами.

"Во-первых, сезон налоговых выплат прошел, а российская валюта не приостановила свое падение. Во-вторых, Brent торгуется вблизи 4-месячных минимумов, а рубль тем временем дорос до почти 2-летнего рекорда, - сказала она.

В качестве третьего фактора аналитик называет тот факт, что американский доллар попал под давление в связи с подорванной политической репутацией Трампа, и сложившаяся ситуация вряд ли изменится в течение ближайших недель.

"В подобных условиях нам всего лишь необходимы либо слабые данные из США, чтобы вызвать новую волну распродаж доллара, либо рост нефти. Следующей целью на пути вниз станет отметка 56,10", - добавила Афанасьева.