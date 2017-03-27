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Умер актер из фильма «Трудно быть богом»

Опубликовано 27.03.17 20:19 Умер актер из фильма «Трудно быть богом»

Сообщение о смерти артиста также опубликовано на официальном сайте театра, в котором он проработал более 50 лет.

В Екатеринбурге на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Валерий Величко. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни., сообщает портал Е1

"Он очень заболел, и мы заранее подготовили ему замену. Хотя никто не рассчитывал на такой исход", - заявила замдиректора Свердловского театра драмы Наталья Махлина.

Сообщение о смерти артиста также опубликовано на официальном сайте театра. В нем отмечен комедийный талант Величко: «Валерий Иванович ужшкммт действительно умел и любил смешить: уникальное человеческое обаяние плюс природное чувство юмора принесли ему огромный успех в комическом жанре».

В фильмографии Валерия Величко значатся такие картины, как "Самолет летит в Россию", "На полпути Париж", "Ехали два шофера" и "Золото". В 2013 году он сыграл роль Дона Кэо в киноленте Алексея Германа "Трудно быть богом". 
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