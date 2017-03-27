Акция протеста дальнобойщиков 27 марта: против "Платона" готовы выйти тысячи водителей (ФОТО, ВИДЕО)

В регионах России сегодня, 27 марта 2017 началась акция протеста дальнобойщиков против "Платона".

Акция протеста дальнобойщиков против "Платона" 27 марта: лидеры акции пообещали вывести на марши тысячи человек

В «марше дальнобойщиков» 27 марта примут участие от 10 тыс. до 20 тыс. человек, рассказали РБК в Объединении перевозчиков России. Однако большинство водителей большегрузов примут участие в «пассивной» забастовке — просто оставят машины вдоль дорог, рассказали представители ОПР Андрей Бажутин и Михаил Курбатов. Еще один источник в объединении заявил, что общее число участников достигнет 20 тыс.

В Петербурге началась стачка дальнобойщиков. Дофига машин: вид с одной только ужшкммт стороны трассы: pic.twitter.com/sj0UabjMaR — Арсений Веснин (@ars_ves) 27 марта 2017 г.

Участники «пассивной» акции выстроят колонны из большегрузов вдоль дорог. «Основная задача стачки — это остановить грузопотоки, то есть останавливаем перевозки и начиная с понедельника выстраиваем колонны вдоль дорог в городах», — пояснил Бажутин.

Бастующих дальнобойщиков обвиняют в поддержке Навального. Они: уж за него а не за Медведева. Фото самой красивой фуры) pic.twitter.com/RNtdIaG8gU — Арсений Веснин (@ars_ves) 27 марта 2017 г.

Сторонников активных протестов среди участников стачки в разы меньше, отметил Курбатов. Они примут участие в митингах, однако точное число участников протеста определится на общей встрече, которая состоится 25 марта.

Акция протеста дальнобойщиков 27.03.2017: чего требуют водители?

Дальнобойщики требуют отмены или снижения тарифов системы «Платон», введенной в ноябре 2015 года. Согласно правилам владельцы грузовиков или фирмы-перевозчики, у которых есть машины грузоподъемностью более 12 т, должны компенсировать нанесенный большегрузами вред дорогам.

В группах ОПР и других сторонников протеста в соцсетях клеймят «лжедальнобойщиков» — участников встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым 23 марта. С главой правительства встретились главы шести транспортных предприятий, рассказал один из них, руководитель движения «12 тонн» Сергей Сапронов. По его словам, все они согласились с точкой зрения Медведева и выступили против стачки. Сапронов назвал участников протеста провокаторами.

Где проходит акция протеста дальнобойщиков?

В Санкт-Петербурге, Приморье, Татарстане, Екатеринбурге и других регионах России начались акции протеста дальнобойщиков, требующих отмены системы «Платон».

Как сообщает в твиттере журналист «Эха Москвы» в Петербурге Арсений Веснин, в акции в городе участвуют 30 фур и 30 легковых автомобилей: «Дальнобойщики уже организуют полевую кухню. Биотуалеты».

Также к месту стачки прибыли водители, которые выступают против протестов.

Зачем нужна в России система "Платон"?

Система «Платон» работает в России с ноября 2015 года. Она предполагает взимание платы с дальнобойщиков за каждый километр пути. Вырученные деньги планируется пускать на ремонт дорог.

15 апреля тариф должен был вырасти вдвое — до трех рублей за километр. 24 марта Дмитрий Медведев принял решение повысить стоимость проезда для большегрузов на 25%. Таким образом, сейчас стоимость составляет 1,91 рубля за километр.