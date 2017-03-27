Курс доллара на сегодня, 27 марта 2017: эксперты рассказали, что поддержит рубль вместо нефти

Курс валют на сегодня, 27 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 27 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 марта 2017 составляет 57,42 руб., курс евро на сегодня равен 61,86 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 27 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,74 руб. при покупке и 58,86 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 60,37 руб. и 63,87 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Глава ужшкммт аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергей Суверов прогнозирует небольшой рост курса рубля сегодня, 27 марта 2017 на фоне прошедшего на прошлой неделе заседания по поводу соглашения о сокращении добычи нефти.

Говоря о нефти, специалист отметил укрепление курса рубля на фоне снижения котировок "черного золота", указав на явное ослабление влияния углеводородов на российскую валюту.

"В дальнейшем мы будем наблюдать за тем, продлят ли в конце весны сделку ОПЕК - есть разные мнения на этот счет, так как ряд стран, в частности, Саудовская Аравия, боятся уступить свою долю рынка сланцевым компаниям из США", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Тем не менее, по мнению аналитика, нефть, скорее всего, может опуститься до уровня в 45 долларов за баррель из-за роста буровой активности в США.

Такое Суверов рассказал и о снижении ставки ЦБ РФ. Как правило, это является негативным фактором для рубля. Однако дальнейшее снижение этого показателя будет способствовать росту спроса иностранных инвесторов на российские активы, который, по всей видимости, будет поддерживать рубль.

"Нацвалюта в результате, скорее всего, будет укрепляться, есть шанс, что дойдет даже до 55 рублей за доллар. К тому же сезонный фактор играет "за нас" - текущий счет платежного баланса по экспорту-импорту довольно сильный как раз в первом квартале", - сказал эксперт, добавив, что к лету позитив может закончиться, так как ЦБ, вероятно, опустит ставку, а ФРС может ее поднять.