Известный американский гонщик Дэвид Стил погиб в аварии на автодроме Desoto Speedway во время гонки Southern Sprintcar Shootout Series, которая проходила во Флориде (США).

На распространенных в Сети кадрах видно, как на вираже при попытке обгона машина Стила задела соседний автомобиль и на всей скорости врезалась в стену.

Врачи не смогли спасти 42-летнего гонщика. Спустя 14 минут после аварии врачи констатировали смерть пилота, сообщает РИА Новости.

Стил был серебряным призером по версии USAC и принимал участие в соревнованиях NASCAR и Indicar.

