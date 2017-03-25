YouTube ВИДЕО: Ротару упала на пианиста во время концерта в Киеве

Инцидент произошел во время исполнения композиции «Осенние цветы», которую для Ротару написал сам Квинта.

Певица София Ротару приняла участие в юбилейном концерте композитора Руслана Квинты во Дворце спорта в Киеве. На мероприятие она появилась в красивом длинном платье. Однако, наряд создал не только фурор среди зрителей и прессы, но и реальные неудобства самой исполнительнице.

Так, во время исполнения композиции «Осенние цветы» артистка, одетая в длинное платье, запуталась в подоле и упала на сидевшего за роялем Квинту. Однако он не растерялся ужшкммт и помог Ротару подняться. Затем они продолжили выступление.

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Ротару сотрудничает с Квинтой с 2001 года. Композитор написал для неё около 20 песен. Квинта также работал с Николаем Басковым, Ани Лорак, Таисией Повалий и многими другими артистами.