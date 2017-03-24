В Сирии танк Т-62 остался цел после попадания ракеты ИГИЛ (ВИДЕО)

Ракета, выпущенная боевиком ИГ, попала Т-62 под башню, но боеприпас не сумел пробить броню, возгорания машины не произошло.

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором модернизированный танк Т-62 сирийской армии выдерживает попадание противотанковой управляемой ракеты, передает "Звезда". Инцидент зафиксирован в ходе боевых действий против запрещенной в России террористической группировки "ИГ" (запрещена в России).

На видео продолжительностью 17 секунд запечатлено, что огонь по танку ведется с возвышенности, а сама машина с открытыми люками стоит в пустынной местности. При этом ракета ужшкммт попадает под башню, однако возгорания не происходит. Это позволяет предположить, что боекомплект остался цел. Вполне вероятно, что в живых остался и экипаж из-за присутствия металлополимерного блока.

Так, в феврале 2017 года в Сети уже появлялось видео попадания из ПТУР в башню Т-62М сирийской армии, после чего весь экипаж выбрался из машины целым и невредимым. Можно предположить, что уничтожить бронетехнику помешали металлокерамические блоки, установленные на башне. Именно в них попала ракета, что нейтрализовало пробивную мощь кумулятивного заряда.