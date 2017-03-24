 
TOP 10

1 "Он мертвый лежит!": появилось новое ВИДЕО убийства Вороненкова

2 В МВД Украины назвали убийцу Вороненкова агентом российских спецслужб (ВИДЕО)

3 Эксперты назвали три сценария и сроки возможной отставки Медведева

4 Эксперты: доллар и евро возьмут реванш

5 Пономарев связал с убийством Вороненкова генерала ФСБ Феоктистова

6 СМИ: перед убийством Вороненков хотел вернуться в Россию и сдаться

7 В Казани девушка засняла свою смерть в ДТП в прямом эфире

8 Опубликовано ВИДЕО последствий взрывов на складах под Харьковом

9 Эксперт еще месяц назад предупреждал о показательном убийстве Вороненкова

10 «Первый канал» отверг идею заочного участия Самойловой в «Евровидении»

Новости наших партнеров

Эксперты назвали три сценария и сроки возможной отставки Медведева

Опубликовано 24.03.17 09:04 Эксперты назвали три сценария и сроки возможной отставки Медведева

Аналитики рассказали о возможных сроках смены российского правительства, назвали имена кандидатов в премьеры, а также принципы выбора спарринг-партнеров для кампании Путина.

Эксперты "Минченко консалтинг" Евгений Минченко, Сергей Толмачев и Кирилл Петров подготовили доклад под названием "Сценарии позиционирования Владимира Путина в президентской избирательной кампании", в котором рассказывается о перспективах предвыборной и поствыборной повестки Владимира Путина. Аналитики исходят из того, что выборы скорее всего будут носить характер референдума (вотума доверия Путина), хотя и отмечают назревшую необходимость проведения экономических и институциональных, а возможно, и политических реформ. Также эксперты указывают на тот ужшкммт факт, что с 2004 года Путин всегда менял главу кабинета министров до выборов.

На этом фоне специалисты полагают, что существуют три возможных даты для наиболее вероятной смены премьера. Так, это может произойти уже в мае 2017 года – когда ожидается "презентация стратегии и формировании команды для ее реализации". О ком идет речь, в докладе не уточняется, но как сообщает "Дождь" со ссылкой на устный разговор с Минченко, имеется в виду бывший министр финансов, а ныне глава ЦСР и зампред экономического совета при президенте Алексей Кудрин, а также ожидаемся презентация подготовленной его командой программы экономических реформ. В этом случае в кресле премьер-министра Медведева заменит именно Кудрин.

Вторым вероятным сроком замены премьера авторы доклада называется август-сентябрь — до начала нового финансового года и формирования нового бюджета. Последняя возможность поменять главу правительства представится в январе 2018 года, в первый месяц официальной президентской кампании Путина.

Кроме Кудрина, авторы исследования называют кандидатами в премьеры зампреда правительства Юрия Трутнева и мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам Минченко, если рокировка не произойдет в указанные сроки, значит, Медведев, скорее всего, удержится на своем посту. Он отмети, что в этом вопросе многое зависит от тактики Путина и его задачах на очередную шестилетку.

Также аналитики насчитали девять рисков у выборной кампании Путина. Среди прочего, это возраст президента, которому на момент выборов будет 65 лет, ухудшение экономической и социальной ситуации в стране и обострение конфликтов в ближайшем окружении Путина.
Другие материалы по этой теме

Медведев опроверг слова Путина о том, что он болел

В Красноярске преподавателя вуза уволили из-за фильма Навального про Медведева

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга