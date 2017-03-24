Эксперты назвали три сценария и сроки возможной отставки Медведева

Аналитики рассказали о возможных сроках смены российского правительства, назвали имена кандидатов в премьеры, а также принципы выбора спарринг-партнеров для кампании Путина.

Эксперты "Минченко консалтинг" Евгений Минченко, Сергей Толмачев и Кирилл Петров подготовили доклад под названием "Сценарии позиционирования Владимира Путина в президентской избирательной кампании", в котором рассказывается о перспективах предвыборной и поствыборной повестки Владимира Путина. Аналитики исходят из того, что выборы скорее всего будут носить характер референдума (вотума доверия Путина), хотя и отмечают назревшую необходимость проведения экономических и институциональных, а возможно, и политических реформ. Также эксперты указывают на тот ужшкммт факт, что с 2004 года Путин всегда менял главу кабинета министров до выборов.

На этом фоне специалисты полагают, что существуют три возможных даты для наиболее вероятной смены премьера. Так, это может произойти уже в мае 2017 года – когда ожидается "презентация стратегии и формировании команды для ее реализации". О ком идет речь, в докладе не уточняется, но как сообщает "Дождь" со ссылкой на устный разговор с Минченко, имеется в виду бывший министр финансов, а ныне глава ЦСР и зампред экономического совета при президенте Алексей Кудрин, а также ожидаемся презентация подготовленной его командой программы экономических реформ. В этом случае в кресле премьер-министра Медведева заменит именно Кудрин.

Вторым вероятным сроком замены премьера авторы доклада называется август-сентябрь — до начала нового финансового года и формирования нового бюджета. Последняя возможность поменять главу правительства представится в январе 2018 года, в первый месяц официальной президентской кампании Путина.

Кроме Кудрина, авторы исследования называют кандидатами в премьеры зампреда правительства Юрия Трутнева и мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам Минченко, если рокировка не произойдет в указанные сроки, значит, Медведев, скорее всего, удержится на своем посту. Он отмети, что в этом вопросе многое зависит от тактики Путина и его задачах на очередную шестилетку.

Также аналитики насчитали девять рисков у выборной кампании Путина. Среди прочего, это возраст президента, которому на момент выборов будет 65 лет, ухудшение экономической и социальной ситуации в стране и обострение конфликтов в ближайшем окружении Путина.