Синоптики: в Москве в ближайшие дни вернется мороз и снег

К первому апреля существенно похолодает, и это не шуточный прогноз.

Заморозки, снег и гололедица вернутся в Москву к выходным, температура начнет понижаться с пятницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Продолжительный период очень теплой погоды в столичном регионе завершается. Температура постепенно начнет понижаться уже с пятницы, а в выходные она приблизится к климатической норме. Временами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночами температура будет понижаться до отрицательных значений. Ночью и утром на ужшкммт дорогах и тротуарах местами образуется гололедица, говорится в сообщении.

Как отмечают метеорологи, активная циклоническая деятельность наблюдается над Норвежским и Баренцевым морями, откуда в европейскую часть России начинает вторгаться холодный арктический воздух.

В пятницу ночью осадков не ожидается, минимальная температура минус 1 – плюс 1 в Москве и минус 3 – плюс 2 в Подмосковье. Днем местами пройдет дождь, максимальные показания термометров плюс 5-7 и 3-8 соответственно.

Однако в ночь на субботу дождь превратится в небольшой снег и мокрый снег, похолодает до минус 3 – 1 в столице и до минус 5 – 0 по области. Днем местами ожидаются небольшие осадки. В Москве температура повысится лишь до плюс 2 — 4, в Подмосковье – до 0 – плюс 5. Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Ночью и утром будет отмечаться гололедица.

В воскресенье осадки прекратятся. Ночью температура опустится до минус 4 — 2 в Москве и минус 6 — 1 по области, днем в Москве воздух прогреется до плюс 4 — 6, в Подмосковье – до плюс 1 — 6. В ночные и утренние часы сохранится гололедица. В начале новой недели временами пройдут небольшие осадки, ночами температура будет понижаться до минус 4 – плюс 1, днем максимальная температура составит плюс 2 – 7.