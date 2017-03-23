«Выглядим мелочно и подло»: депутаты Рады резко высказались о запрете въезда Самойловой на Украину

Между тем МИД России призвал Европу отреагировать на ситуацию вокруг «Евровидения». А Захарова поддержала Самойлову своей историей с хэштегом #Меняневзяли.

Украина выглядит мелочно и подло из-за решения Службы безопасности запретить въезд в страну представительнице России на "Евровидении" Юлии Самойловой, считает депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич. Об этом он написал в своем Facebook.

«Я сейчас воздержусь от оценки эмоционально-психологического и физиологического состояния этой прекрасной девушки. Но считаю, что повод, из-за которого ее в такой способ отстранили от участия в Евровидении, насколько ничтожен по ужшкммт сравнению с традициями гостеприимства, которыми так любит кичиться украинская власть! Украинская власть – подчеркиваю, не Украина, не украинский народ, а именно эта власть – имела возможность продемонстрировать, что она выше мелкой мести и обеспечить равное участие всех, и в первую очередь России. Это было бы оценено европейским и мировым сообществом. А так наша власть, а в глазах многих, к сожалению, и все мы, выглядим мелочно и подло. Возмущению нет предела. Могу сказать одно: в нашей власти нет мужиков, одни…", - написал он.

Ранее, как писал Topnews, СБУ заявила, что Самойловой, которая собирается представлять на «Евровидении-2017» Россию, будет закрыт въезд на Украину на три года. Поводом послужило ее выступление на концерте в Крыму и высказывания о Крыме как о российской территории.

Ситуация вокруг конкурса «Евровидение-2017», в котором из-за запрета Службы безопасности Украины не сможет принять участие представительница России, является «моментом истины» для европейского сообщества. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вся мощь СБУ в последние дни была направлена на доказательство аксиомы — «закон один для всех». Почему-то сработал этот тезис на территории Украины только в отношении российской певицы. В отношении остальных людей, в том числе украинских граждан, принципиальность проявлять Киев не собирается», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель МИД напомнила, что «именно СБУ не даёт российским СМИ полноценно работать на Украине, разработав соответствующее предписание и придумав оправдания ограничению свободы слова».

«Думаю, что сейчас момент истины для европейского сообщества: пойдёт ли оно на поводу у СБУ и мотивирует украинских радикалов на дальнейшие «подвиги», тем самым просто похоронив все усилия по минскому процессу, или всё-таки докажет, что Европа с её базовыми ценностями, за которые, кстати, на словах всегда выступали украинские политики, ещё жива», — отметила Захарова.

«Не знаю, кто сейчас в Киеве «за хозяина»: СБУ, президент, Рада, люди, цементирующие входы в банки. Но кто-то должен сделать первый шаг на пути к осознаю утопичности всего происходящего в этой стране», — подчеркнула она.

Также Мария Захарова приняла участие в набирающем популярность сетевом флешмобе, который сопровождается тегом #меняневзяли, и выразили поддержку певице Юлии Самойловой. Свое участие дипломат обозначала на личной странице в Facebook.

«#Меняневзяли после института работать в 1-ый Департамент Азии МИД России. И тогда я не представляла, как мне жить дальше. Сейчас я представляю, потому что представляю МИД, включая 1-ый Департамент Азии. Юля, мы с тобой!», - написала Захарова.