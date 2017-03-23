Курс доллара на сегодня, 23 марта 2017: нефть обрушила рубль - эксперты

Курс валют на сегодня, 23 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 23 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 23 марта 2017 составляет 57,63 руб., курс евро на сегодня равен 62,26 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 23 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 56,84 руб. при покупке и 59,96 руб. при продаже банком, курс евро на 23 марта 2017 составляет 61,42 руб. и 64,92 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова констатирует, что падение российского бенчмарка ужшкммт обусловлено как настроениями на мировом рынке, так и динамикой цен на нефть: накануне фьючерсы на американские показали падение отчасти обусловленное отсутствием конкретных действий Трампа в направлении обещанных экономических реформ.

Нефть марки Brent накануне в моменте достигала уровня 49,71, обновив тем самым минимум с конца ноября 2016 года.

"Вербальные интервенции на тему продления соглашения о сокращении объемов добычи в формате ОПЕК+ на рынок впечатления не производят. Куда больше инвесторов тревожит рост запасов в США", - отмечает аналитик.

По ее словам, если сегодня Brent завершит день ниже отметки 50, то уже завтра не стоит исключать полностью падения в область 48,25.

Рогова считает, что "рублю не осталось ничего иного, как падать".

"Котировки USD/RUB поднялись к уровню 58,16. Конечно, фактор начала налогового периода сдерживает немного ослабление. Но гораздо больше факторов сейчас работают против рубля. Это и цены на нефть, и коррекция доллара, который падал в течение длительного времени, и нежелание рынка рисковать. И растущие ожидания увидеть более мягкую риторику Банка России по итогам заседания в пятницу", - сказала она, добавив, что ближайшей целью роста может стать отметка 58,60 и, далее, 59,30.