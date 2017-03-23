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Курс доллара на сегодня, 23 марта 2017: рубль больше не готов укрепляться - эксперты

Опубликовано 23.03.17 08:14 Курс доллара на сегодня, 23 марта 2017: рубль больше не готов укрепляться - эксперты

Курс валют на сегодня, 23 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 23 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 23 марта 2017 составляет 57,63 руб., курс евро на сегодня равен 62,26 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 23 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,84 руб. при покупке и 59,96 руб. при продаже банком, курс евро на 23 марта 2017 составляет 61,42 руб. и 64,92 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев констатирует, что курс рубля ужшкммт на сегодня, 23 марта 2017, остановился в росте, судя по всему, не готов дальше укрепляться из-за приближения нефти к отметке в 50 долларов за баррель марки Brent.

"Для серьезной коррекции вверх более чем на 2-3 рубля - ни у евро, ни особенно у доллара также может не хватить сил, и отметки в 60,5 рубля за доллар и в 65-66 рублей за евро на сегодня смотрятся как предел роста", - отмечает эксперт. Его слова приводит "Российская Газета".

По его словам, американская валюта после заседания ФРС 15 марта ослабляется на международном рынке Forex ко всей корзине валют, а курс EUR/USD уже находится у отметки 1,08, поднявшись на заявлениях председателя ЕЦБ Марио Драги об отсутствии необходимости в новых срочных мерах смягчения.

"В пятницу 24 марта заседание ЦБ России, от которого ждут если не снижения учетной ставки с двузначных 10 процентов символически до 9,75 процента, то хотя бы заявлений, что ЦБ рассмотрит переход к более мягкой политике в ближайшие месяцы", - напомнил Пушкарев.
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