 
TOP 10

1 СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину на три года

2 СМИ озвучили шокирующую версию крушения ТУ-154 в Сочи

3 В Раменском авиадиспетчер зарезал семью, поджог квартиру и покончил с собой

4 Ученые заявили о неизбежности столкновения Земли и Марса и назвали сроки

5 Reuters узнал о новых жертвах спецоперации в Сирии из числа россиян

6 Студентка МГУ рассказала, как делают на ТВ скандальные ВИДЕО о "безграмотной молодежи"

7 Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»

8 Лишенная прав Мара Багдасарян выложила ФОТО за рулем автомобиля (ФОТО, ВИДЕО)

9 Теракт в Лондоне. Автомобиль въехал в толпу людей на Вестминстерском мосту (ФОТО, ВИДЕО)

10 ВИДЕО из спальни 2-летних близнецов собрало свыше 67 млн просмотров

Новости наших партнеров

Теракт в Лондоне, 22.03.2017, последние новости: автомобиль въехал в толпу людей на Вестминстерском мосту в Лондоне

Опубликовано 22.03.17 19:01 Теракт в Лондоне, 22.03.2017, последние новости: автомобиль въехал в толпу людей на Вестминстерском мосту в Лондоне

Опубликовано видео с места происшествия. МИД РФ призывает россиян проявлять бдительность в Лондоне.

Теракт в Лондоне, 22.03.2017, последние новости:  автомобиль въехал в толпу людей на Вестминстерском мосту в Лондоне 

Полиция Лондона рассматривает инцидент на Вестминстерском мосту и у здания британского парламента как теракт, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник напал с ножом на полицейских в Лондоне и был застрелен. В результате ранение получил один из стражей порядка.

Стоит отметить, что это ужшкммт произошло перед тем, как раздались выстрелы у здания парламента Великобритании. В полиции уже заявили, что эти два инцидента связаны между собой. В результате стрельбы ранены более десятка человек.

Как отмечается, автомобиль, управляемый неизвестным, наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту и затем врезался в ограду вокруг территории парламента. По некоторой информации, под колеса автомобиля попали не менее пяти человек.

На место происшествия у здания парламента продолжают прибывать машины "скорой помощи". По требованию полиции сотрудники метрополитена закрыли ближайшую станцию.

Скотленд-Ярд обратился к жителям Лондона и туристам не находиться вблизи британского парламента, в частности, на не приближаться к Парламентской площади, улице Уайтхолл, Вестминстерскому и Ламбетскому мостам, сообщает Лайф.

Местные СМИ отмечают, что на месте теракта работают сапёры. В полиции не исключают, что в протаранившем толпу автомобиле находится взрывное устройство. 

К настоящему момент в Сети появились видео с места стрельбы у британского парламента. Работа парламента приостановлена

Теракт в Лондоне, 22.03.2017, последние новости: МИД РФ призывает россиян проявлять бдительность в Лондоне 

МИД РФ призывает находящихся в британской столице россиян проявлять бдительность, российское посольство в Лондоне контактирует с местными властями на предмет того, пострадали ли российские граждане при инциденте у здания парламента, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Российское посольство в Великобритании связалось с официальными представителями этого государства, непосредственно с полицией, для прояснения всех обстоятельств и наличия информации о российских гражданах", — сказала М.Захарова.

"Призываем российских граждан, которые находятся сейчас на территории Великобритании и посольства в Лондоне, проявлять бдительность, следить за официальными сообщениями, которые будут публиковаться", — добавила она.
Другие материалы по этой теме

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (ВИДЕО)

СМИ узнали о предотвращенном теракте на 8 марта в Москве

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга