Опубликовано видео с места происшествия. МИД РФ призывает россиян проявлять бдительность в Лондоне.

Теракт в Лондоне, 22.03.2017, последние новости: автомобиль въехал в толпу людей на Вестминстерском мосту в Лондоне

Полиция Лондона рассматривает инцидент на Вестминстерском мосту и у здания британского парламента как теракт, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник напал с ножом на полицейских в Лондоне и был застрелен. В результате ранение получил один из стражей порядка.

Стоит отметить, что это ужшкммт произошло перед тем, как раздались выстрелы у здания парламента Великобритании. В полиции уже заявили, что эти два инцидента связаны между собой. В результате стрельбы ранены более десятка человек.

BREAKING: A car has driven into the railings of parliament. MPs panicking in the underground. pic.twitter.com/goQD2ctKce — Paul Brand (@PaulBrandITV) 22 марта 2017 г.

Как отмечается, автомобиль, управляемый неизвестным, наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту и затем врезался в ограду вокруг территории парламента. По некоторой информации, под колеса автомобиля попали не менее пяти человек.

На место происшествия у здания парламента продолжают прибывать машины "скорой помощи". По требованию полиции сотрудники метрополитена закрыли ближайшую станцию.

Скотленд-Ярд обратился к жителям Лондона и туристам не находиться вблизи британского парламента, в частности, на не приближаться к Парламентской площади, улице Уайтхолл, Вестминстерскому и Ламбетскому мостам, сообщает Лайф.

Местные СМИ отмечают, что на месте теракта работают сапёры. В полиции не исключают, что в протаранившем толпу автомобиле находится взрывное устройство.

К настоящему момент в Сети появились видео с места стрельбы у британского парламента. Работа парламента приостановлена

Теракт в Лондоне, 22.03.2017, последние новости: МИД РФ призывает россиян проявлять бдительность в Лондоне

МИД РФ призывает находящихся в британской столице россиян проявлять бдительность, российское посольство в Лондоне контактирует с местными властями на предмет того, пострадали ли российские граждане при инциденте у здания парламента, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Westminster Bridge seen across from Parliament at St Thomas Hospital pic.twitter.com/asyU2Lsai0 — Manel F Mateus (@ManelFMateus) 22 марта 2017 г.

"Российское посольство в Великобритании связалось с официальными представителями этого государства, непосредственно с полицией, для прояснения всех обстоятельств и наличия информации о российских гражданах", — сказала М.Захарова.

Parliament Square silent other than police helicopter overhead. No movement, no sirens, just police securing the area. pic.twitter.com/hefaRt3Q28 — Jim Waterson (@jimwaterson) 22 марта 2017 г.

"Призываем российских граждан, которые находятся сейчас на территории Великобритании и посольства в Лондоне, проявлять бдительность, следить за официальными сообщениями, которые будут публиковаться", — добавила она.