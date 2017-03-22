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В армии США проговорились о вводе войск на Украину и тут же стерли запись

Опубликовано 22.03.17 10:56 В армии США проговорились о вводе войск на Украину и тут же стерли запись

Армия США «проговорилась» о подготовке к развертыванию своих войск на Украине.

На сайте армии США army.mil опубликовали новость с заголовком "45-я пехотная бригадная боевая группа готовится к развёртыванию на Украине".

Но ссылка на страницу в скором времени была удалена. При переходе по ней браузер выдаёт ошибку 404 — "страница не найдена", пишет Лайф.

45-я пехотная бригадная боевая группа, которую называют "Тандербёрд" (что в дословном переводе значит "Буревестник"), — это бригада пехоты армии Соединённых Штатов, штаб-квартира которой расположена в городе Норман, штат Оклахома. Это ужшкммт часть Национальной гвардии Оклахомы. Бригада проводила обучение бойцов в Афганистане, а также выполняла задания в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке.

Отмечалось, что развертывание войск на Украине является «учебной миссией», которая будет сосредоточена на обучении украинских войск защите и обороне «в рамках соглашения о сотрудничестве в области безопасности США».
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