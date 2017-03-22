Курс доллара на сегодня, 22 марта 2017: доллар упадет до 53 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 22 марта 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 22 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 марта 2017 составляет 57,23 руб., курс евро на сегодня равен 61,73 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 22 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 56,14 руб. при покупке и 59,26 руб. при продаже банком, курс евро на 22 марта 2017 равен 60,64 руб. и 64,14 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева отмечает, что рубль продолжает ужшкммт рост на фоне неожиданного ослабления доллара. По ее словам, начале текущей торговой недели рублевые пары торгуются разнонаправленно: за доллар накануне на бирже предлагали 57 рублей, за евро - примерно 61,6 рубля. Такая раскорреляция в динамике вызвана снижением доллара к евро, начавшимся еще в начале марта.

"По итогам заседания ФРС США, на фоне повышения ставки, инвесторы ожидали укрепления доллара, однако риторика регулятора оказалась менее жесткой, что привело к обратной реакции рынка. Таким образом, ослабление доллара позволило рублю возобновить укрепление, а вот снижение пары евро/рубль существенно замедлилось", - заявила Кокорева. Ее слова приводит "Российская Газета".

Как указала эксперт, цены на нефть снова стабилизировались после значительного снижения: сорт Brent торгуется в диапазоне 51-52 долларов за баррель, причем рубль сдержанно отреагировал на падение котировок.

"В целом окончание марта будет благоприятным для рубля. Мы предполагаем, что сегодня пара доллар/рубль продолжит свое снижение вплоть до отметки в 56,5 рубля, пара евро/рубль пока задержится на уровнях 61-62 рубля", - сказала она.

Кокорева также напомнила о грядущем заседании ЦБ РФ 24 марта 2017, в преддверии которого волатильность рублевых пар снижается. По ее словам, в случае, если ставка останется неизменной, рубль продолжит несдерживаемый рост.

"В таком случае доллар с большой вероятностью снизится до отметок 53 - 53,5 рубля, а европейская валюта будет торговаться в диапазоне 59 - 60 рублей", - добавила аналитик.