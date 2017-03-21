"Я очень рад": Кобзон прокомментировал запрет въезда на Украину для Самойловой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре народный артист РФ Иосиф Кобзон сделал неожиданное заявление.

В России обсуждают решение украинских властей запретить въезд в страну российской участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что "очень рад" этому, а в Совфеде предупредили о возможности бойкота конкурса, пишет РИА Новости.

"Я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они искусственно создали, как говорят в футболе, "положение вне игры", — сказал Кобзон.

Депутат подчеркнул, что России изначально надо было отказаться от участия ужшкммт в конкурсе.

"Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам", — отметил он, напомнив о том, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, "показали свой характер".

"А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в "Евровидение". Плевать на них. Мы теряли гораздо больше. Только честь и совесть не теряем", — добавил парламентарий.

Сенатор же Олег Морозов заявил, что Москва будет бойкотировать "Евровидение" в Киеве, если СБУ примет решение о запрете на въезд Самойловой.

Как писал Topnews, в понедельник глава СБУ Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в страну. Между тем, согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале "Евровидения" 11 мая, а финал запланирован на 13-е число.

Ранее Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица давала концерты в Крыму.