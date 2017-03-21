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"Я очень рад": Кобзон прокомментировал запрет въезда на Украину для Самойловой

Опубликовано 21.03.17 15:55 "Я очень рад": Кобзон прокомментировал запрет въезда на Украину для Самойловой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре народный артист РФ Иосиф Кобзон сделал неожиданное заявление.

В России обсуждают решение украинских властей запретить въезд в страну российской участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что "очень рад" этому, а в Совфеде предупредили о возможности бойкота конкурса, пишет РИА Новости.

"Я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они искусственно создали, как говорят в футболе, "положение вне игры", — сказал Кобзон.

Депутат подчеркнул, что России изначально надо было отказаться от участия ужшкммт в конкурсе.

"Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам", — отметил он, напомнив о том, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, "показали свой характер".

"А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в "Евровидение". Плевать на них. Мы теряли гораздо больше. Только честь и совесть не теряем", — добавил парламентарий.

Сенатор же Олег Морозов заявил, что Москва будет бойкотировать "Евровидение" в Киеве, если СБУ примет решение о запрете на въезд Самойловой.

Как писал Topnews, в понедельник глава СБУ Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в страну. Между тем, согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале "Евровидения" 11 мая, а финал запланирован на 13-е число.

Ранее Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица давала концерты в Крыму.

Киборг Рокфеллер: медики раскрыли тайну скончавшегося миллиардера

Опубликовано 21.03.17 15:30
Киборг Рокфеллер: медики раскрыли тайну скончавшегося миллиардера

Миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года - медики раскрыли его тайну.

Смерть Дэвида Рокфеллера: миллиардер был киборгом

Скончавшийся накануне миллиардер Дэвид Рокфеллер еще при жизни побил рекорд по количеству перенесенных операций по пересадке сердца. Ему сделали семь трансплантаций, причем последняя была совершена в конце 2016 года, пишет ФАН.

Как отмечают медики, данная операция сама по себе была беспрецедентной – обычно для подобных операций существуют строгие возрастные ограничения. 

Как рассказал кардиохирург Владимир Хорошев, уже ужшкммт после первой пересадки сердца в 1976 году Рокфеллер начал принимать препараты для подавления иммунитета, чтобы организм не отвергал новое сердце. Однако, это помогло плохо – в организм миллиардера не смогло прижиться ни одно сердце, что и стало причиной последующих операций.

Киборг Рокфеллер: что известно о семи сердцах миллиардера

Отвечая на вопрос, почему же пришлось сменить не одно, и даже не два, а целых семь сердец, стоит вспомнить, что человеческое тело не приемлет чужеродные органы, пусть и настоящие. С момента первой операции по смене сердца, Рокфеллер стал принимать препараты, подавляющие работу иммунной системы, чтобы новое сердце не было отторгнуто организмом. Тем не менее, ни один последующий орган не прижился, отмечает newinform.

По мнению вице-президента Межрегиональной общественной организации сообщества трансплантологов Алексея Чжао, семь пересадок сердца Рокфеллеру – действительно уникальный случай. Если бы не громкое имя и финансовое могущество пациента, специалисты вряд ли согласились пересаживать орган в столь почтенном возрасте.

По действующим правилам, человеческое сердце нельзя купить легально, важные органы пересаживают стоящим на очереди кандидатом после смерти доноров. Многие уверены, что именно богатство и влиятельность миллиардера позволили ему семь раз получить новое сердце вне очереди.
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