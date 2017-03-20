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Порошенко признал полную потерю контроля над Донбассом

Опубликовано 20.03.17 14:39 Порошенко признал полную потерю контроля над Донбассом

Президент Украины пожаловался на блокаду региона националистами.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев потерял влияние на Донбасс из-за блокады региона националистами. Такое заявление лидер страны сделал во время своего выступления на Совете регионального развития в Киеве 20 марта.

Порошенко отметил, что организаторы блокады обманывали общество.

"Какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе из РФ, сотни километров? На деле все это оказалось спецоперацией, направленной на ужшкммт то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы украинского Донбасса (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики — прим. ред.) в РФ. В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию", — посетовал глава Украины. Его слова приводит Lenta.ru.

Он отметил, что одним из последствий блокады стал удар по энергетике, металлургии, бюджету Украины.

"Все четче кристаллизуются угроза анархии и атаманщина", — добавил Порошенко.

Как писал TopNews, 1 марта 2017 года власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. До этого главы самопровозглашенных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с требованием прекратить торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.
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