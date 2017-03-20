"Столото", официальный сайт, результаты последнего тиража: проверить билет и выиграть 38 млн смог житель Москвы

Государственные лотереи "Столото" после грандиозного новогоднего розыгрыша 1 млрд рублей приковывают к себе повышенное внимание со стороны россиян.

В 25530 тираже «Спортлото 6 из 49», который прошел на минувшей неделе, был разыгран суперприз на сумму 38 333 180 рублей. Сумма выигрыша в 25530 тираже оказалась крупнейшей в истории лотереи.

Победителем стал игрок из Москвы, который свой счастливый билет приобрел через мобильное приложение «Столото» для iOS.

Отметим, что выигрыш в «Спортлото 6 из 49» обошелся победителю всего 20. Зачеркнув 6 чисел в одном игровом поле, участник лотереи стал обладателем многомиллионного рекордного джекпота.

Интерес россиян к лотереям возрос ужшкммт многократно после розыгрыша новогоднего миллиарда в эфире телеканала НТВ. В итоге россияне погрузились в уникальную атмосферу новогодних праздников, сопряженную с розыгрышем миллиарда рублей от "Столото".

По итогам розыгрышей в этих лотереях было выявлено: 9 миллионеров, 5 948 419 победителей, 44 разыгранных загородных дома, тогда как общая сумма всех выигрышей - 1 067 758 033 рубля.

Как уточняется на портале "Столото", в новогоднем спецвыпуске розыгрыша "Гослото "6 из 45" некий нижегородец полностью угадал комбинацию из шести цифр и стал обладателем суперприза, который составил 54 462 613 рубля. При этом имя счастливчика не сообщается.

Всего в этом розыгрыше одержали победу 554 333 участника.