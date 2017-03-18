Ученые рассказали, когда инопланетяне выйдут на контакт

Об этом СМИ рассказал главный астроном Института поиска внеземных цивилизаций Сет Шостак.

Главный астроном Института поиска внеземных цивилизаций из Калифорнии Сет Шостак дал интервью ТАСС, в котором заявил, что в течение в скором времени будет зафиксирован сигнал, подтверждающий существование инопланетян. Ученый рассказал, что сейчас при помощи радиотелескопов фиксируются сигнал каждые 10 секунд.

Практически все они — это помехи земного происхождения. Регистрируются и обрабатываются сигналы в автоматическом режиме. Получение сигнала от инопланетян, ради которого и ведется вся работа, ученый ужшкммт предсказал в течение ближайших 10–12 лет.

"У нас есть очень хорошие системы, которые позволяют это делать. Раз в пару лет, возможно, раз в 5 или 10 лет, может поступить сигнал, который кажется интересным в течение многих часов", - сказал ученый.



Он уверен, что первыми на это отреагируют СМИ. Так было, когда речь шла о сигнале, зафиксированном радиотелескопом РАТАН-600 (Зеленчукской обсерватории в Карачаево-Черкесии. — прим.) недалеко от Кавказа. Ему поступило тогда 70 звонков от СМИ. Хотя, в сущности, в тот раз ничего не произошло.

"Думаю, все сразу же начнут изучать тот район, откуда поступил сигнал, чтобы получить больше информации. Полагаю, появятся те, кто захочет направить какой-то сигнал в ответ. Что-то вроде "мы земляне, мы бы хотели установить с вами связь". И конечно, так можно сделать. Но если они находятся на расстоянии 500 световых лет, то на то, чтобы ваш ответ достиг их, потребуется 500 лет, и еще столько же, чтобы получить их ответ. Так что потребности в спешке нет. Что власти могут в данном случае сделать такого, чего не могут обычные люди? Я не знаю, что еще произойдет помимо того, что будет сделано очень интересное открытие", - резюмировал он.